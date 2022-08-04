Российские специалисты продолжают изучение биологических проб добровольно сложивших оружие украинских военных. В их крови обнаружили высокую концентрацию антибиотиков, а также маркеры опасных вирусов. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что речь идет о следах вирусов лихорадки Западного Нила и лихорадки с почечным синдромом. Именно эти два возбудителя изучали специалисты Пентагона в рамках организованных на Украине проектов Up-4 и Up-8.

Фомин ранее сообщал что на финансирование проекта Up-8 Минобороны США потратило около 32 миллионов долларов. Средства получали военные лаборатории в Киеве, Львове и Одессе. Там изучали природные очаги вирусов Конго-крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.

Представитель Минобороны России не исключил, что в рамках исследования проводились заражения людей, которые маскировали под естественные вспышки заболевания. Вероятно, с этим связаны маркеры возбудителей, найденные в крови украинских военных.

Проект Up-4 предусматривал распространение возбудителей через перелетных птиц, которые мигрировали через территорию России и страны Восточной Европы.