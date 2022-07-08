facebook_pixel
    08 июля 2022, 00:29

    Пленные в ЛНР похоронили брошенных сослуживцев

    РИА «Новости»: в ЛНР пленные помогли похоронить брошенных при отступлении сослуживцев

    Александра Ломейко

    В Луганской Народной Республике пленных украинских военных привлекли к похоронным работам. Они помогли предать земле сослуживцев, которых армия Украины бросила при отступлении.

    Кадры процесса похорон показало РИА «Новости» в своем Telegram-канале. Обязанности между пленными разделили. Погибших предали земле на кладбище ВСУ, где украинских военных хоронили с 2014 года.

    В разговоре с журналистами попавшие в плен признались, что их подразделения постоянно отступали. Украинские военнослужащие опровергли позицию командования ВСУ о якобы плановом и успешном отходе войск.

    «Пусть придет, похоронит людей и посмотрит, какой это успех», — сказал один из них.

    Всего на одном из кладбищ республики захоронили останки 34 военных ВСУ.

    После освобождения ЛНР подразделения Донецкой и Луганской народных республик начали перебрасывать на донецкое направление.