В Луганской Народной Республике пленных украинских военных привлекли к похоронным работам. Они помогли предать земле сослуживцев, которых армия Украины бросила при отступлении.

Кадры процесса похорон показало РИА «Новости» в своем Telegram-канале. Обязанности между пленными разделили. Погибших предали земле на кладбище ВСУ, где украинских военных хоронили с 2014 года.

В разговоре с журналистами попавшие в плен признались, что их подразделения постоянно отступали. Украинские военнослужащие опровергли позицию командования ВСУ о якобы плановом и успешном отходе войск.

«Пусть придет, похоронит людей и посмотрит, какой это успех», — сказал один из них.

Всего на одном из кладбищ республики захоронили останки 34 военных ВСУ.

После освобождения ЛНР подразделения Донецкой и Луганской народных республик начали перебрасывать на донецкое направление.