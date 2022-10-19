Пленные солдаты ВСУ признались в употреблении наркотиков в боевых выходах | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 08:28 Пленные солдаты ВСУ признались в употреблении наркотиков в боевых выходах РИА «Новости»: ВСУ шли в бой под действием амфетамина

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Украинские военнопленные признались, что выступали на боевые задания под воздействием наркотических средств, в том числе амфетамина. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Выпивали больше. Наркотики, когда на диверсионные выходили, принимали», — рассказал пленный старшина разведывательной роты.

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Он сообщил, что на боевые выходы они отправлялись под воздействием наркотиков, под амфетамином. После его употребления солдаты могли не спать по двое-трое суток.

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Пленный сержант полка «Азов»* подтвердил эту информацию. По его словам, солдаты иногда даже не сразу реагировали на ранения. Он добавил, что это были американские препараты.

До этого пленные боевики запрещенной группировки «Азов»* признались, что неоднократно убивали мирных жителей в Мариуполе. Также они рассказали, как мародерили в Мариуполе, собирая продовольствие и ценные вещи.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.