Пленные полковники ВСУ рассказали о британских наемниках в морской пехоте Украины

Иностранные наемники служили в морской пехоте ВСУ, рассказал пленный начальник штаба 36-й бригады украинской морской пехоты полковник Дмитрий Кормянков. Пленный комбриг морпехов Владимир Баранюк уточнил, что это были британцы.

«У нас в батальоне первом отдельном морской пехоты служили два иностранца», — сообщил Кормянков.

По его словам, один из наемников был снайпером.

«Законодательство Украины позволяет служить иностранцам в рядах вооруженных сил. Официально заключается контракт, и люди служат», — добавил полковник Баранюк.

По его словам, комбриг спрашивал наемников, зачем они приехали на Украину, и те ответили, что они «искатели приключений».

«Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Ну для чего, смысл? Вы не можете заработать где-то? <…> И они были на должностях обыкновенных», — недоумевает Баранюк.

Дмитрий Кормянков и Владимир Баранюк оказались в плену после попытки покинуть территорию завода «Азовмаш», их уже допросили об обстоятельствах ведения ими боевых действий в Мариуполе.