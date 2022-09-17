Пленные боевики ВСУ в Херсонской области не захотели вернуться на Украину | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 13:57 Поделиться Telegram

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Viber Пленные боевики ВСУ в Херсонской области не захотели вернуться на Украину Замглавы ВГА Стремоусов: пленные бойцы ВСУ отказались возвращаться на Украину РИА «Новости»

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Плененные в Херсонской области боевики Вооруженных сил Украины отказались возвращаться на родину. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, среди военнопленных нет идейных людей, которые выкрикивали бы оскорбительные слова в адрес российских солдат.

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«Они даже радуются, что попали в плен, теперь им удастся сохранить жизнь. Ведь у них тому, кто отказывается идти в бой, грозит расстрел», — сказал Стремоусов.

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Боевики, по его словам, жаловались на то, что украинские власти заставили их взять в руки оружие, поставив в безвыходное положение.

«Их при атаках использовали в качестве живого щита», — заключил он.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Харьковской области, ликвидировав свыше 120 националистов, 13 боевых машин пехоты и семь танков, писало РИА ФАН.

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