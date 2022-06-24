Кадыров рассказал о зачистке Золотого и взятии в плен бойцов ВСУ

Российские военные, спецназ «Ахмат» совместно с силами Росгвардии и МВД РФ зачистили весь населенный пункт Золотое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Большое количество укронацистов с территории населенного пункта безвозвратно отправлено к своему идеологическому лидеру, а уцелевшие успешно взяты в плен. Скоро мы услышим очередные жалобы на командование от пленных. Это уже стало доброй традицией», — предупредил он.

По его словам, бойцы продолжают действовать слаженно и оперативно. Кадыров обратил внимание, что в последние дни появляется все больше информации про новые освобожденные территории, это, как подчеркнул политик, говорит о том, что ВСУ в спешке сдают позиции по всем фронтам.

По мнению Кадырова, власти Украины сейчас, вероятно, находятся в отчаянии, потому что теряют не только земли, но и своих солдат, технику и уважение. Но такой исход был предсказуем, заключил он.

Один из бойцов полка имени Ахмата Кадырова сообщил, что они обнаружили в Золотом большое количество брошенного ВСУ оружия американского производства, в частности ПТРК Javelin.

Сегодня в Минобороны сообщили, что подразделения ВС РФ взяли в кольцо группировку ВСУ в районе городов Горское и Золотое в ЛНР. В окружение попали четыре батальона, бригада территориальной обороны, формирование украинского националистического батальона и отряд иностранных наемников.