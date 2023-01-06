Спецоперация 06 января 2023, 13:56 Плавный ход и быстрый захват цели. Экипажи Т-90М «Прорыв» рассказали о плюсах новых танков Минобороны показало видео боевого слаживания экипажей Т-90М «Прорыв» в тылу СВО

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Экипажи Т-90М «Прорыв» танкового соединения Центрального военного округа продолжили боевое слаживание в тылу проведения спецоперации. Кадры подготовки появилось в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве обратили внимание, что навыки огневой подготовки и управления боевыми машинами совершенствуют экипажи, у которых уже есть боевой опыт.

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Военные выполняют вождение танков в условиях труднопроходимой местности, отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения боевых машин. При этом они используются современные системы управления огнем.

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«По сравнению с Т-72, система управления огнем стала гораздо лучше. Появился обновленный пулемет, добавился новый прицел, тепловизор, захват цели. Это позволяет более точно вести огонь. Времени на все процессы уходит меньше», — рассказал командир танка с позывным Светлый.

По мнению механика-водителя с позывным Броня, новые танки представляют уже совсем другой уровень. Есть голосовой помощник, если машина греется — появляется предупреждение. По ходовой части танки гораздо более плавные, ими легче управлять, они быстрее набирают скорость, пояснил военнослужащий.

Тренировки по стрельбе проходят как с открытых позиций — прямой наводкой, — так и с закрытых. Корректируют огонь при помощи беспилотников. После того, как танковые экипажи завершат боевое слаживание, они приступят к выполнению боевых задач в районе проведения спецоперации, заключили в Минобороны.