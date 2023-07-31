Спецоперация 31 июля 2023, 12:55 Планы Украины по контрнаступлению провалились — Песков Песков: контрнаступление у Украины не получилось таким, каким его задумывали РИА «Новости»

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Контрнаступление ВСУ не получилось так, как оно задумывалось. У Украины нет успехов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается», — подчеркнул представитель Кремля.

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Он также указал, что многомиллиардные ресурсы, которые НАТО передал Украине, израсходовали «неэффективно, бесцельно».

«Это тоже вызывает большие вопросы в западных столицах и большой дискомфорт у налогоплательщиков западных столиц», — уточнил Песков.

По его словам, удары ВСУ по гражданским целям в России представляют собой «акты отчаяния» на фоне неудач.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о провале украинского контрнаступления. На встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский лидер подчеркнул, что «оно есть, но провалилось».