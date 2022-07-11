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    11 июля 2022, 22:47

    Планировавших теракт диверсантов из Белоруссии захватили в ЛНР

    В ЛНР захватили диверсантов из Белоруссии, которые планировали теракт в Лисичанске

    Юлия Шелковенко

    Правоохранители задержали в Луганской Народной Республике белорусских диверсантов, готовивших террористический акт, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Его слова привело РИА «Новости».

    Планировавших теракт диверсантов из Белоруссии захватили в ЛНР

    Злоумышленники планировали совершить теракт в Лисичанске. Речь идет об участниках добровольческого батальона имени Калиновского, который действует на стороне Украины. В Белоруссии против них возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте за границей.

    «Эта группа из числа, так сказать, наемников из Белоруссии, порядка шести-семи человек. Их обезвредили, оружие отобрали, сейчас они находятся в наших ведомствах и дают признательные показания», — пояснил Киселев.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил ранее, что воюющие на Украине белорусы получают поддержку со стороны оппозиционных лидеров. При этом глава республики особенно подчеркнул необходимость борьбы с нацизмом. Именно поэтому Белоруссия поддерживает Россию, подытожил он.