Планировавших теракт диверсантов из Белоруссии захватили в ЛНР

Правоохранители задержали в Луганской Народной Республике белорусских диверсантов, готовивших террористический акт, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Его слова привело РИА «Новости».

Злоумышленники планировали совершить теракт в Лисичанске. Речь идет об участниках добровольческого батальона имени Калиновского, который действует на стороне Украины. В Белоруссии против них возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте за границей.

«Эта группа из числа, так сказать, наемников из Белоруссии, порядка шести-семи человек. Их обезвредили, оружие отобрали, сейчас они находятся в наших ведомствах и дают признательные показания», — пояснил Киселев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил ранее, что воюющие на Украине белорусы получают поддержку со стороны оппозиционных лидеров. При этом глава республики особенно подчеркнул необходимость борьбы с нацизмом. Именно поэтому Белоруссия поддерживает Россию, подытожил он.