«План СВО не подлежит корректировке». Путин объяснил цель начала спецоперации на Украине | 360°

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«План СВО не подлежит корректировке». Путин объяснил цель начала спецоперации на Украине

Президент Путин: спецоперацию начали, чтобы не допустить антироссийский анклав на Украине

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Россия начала спецоперацию, чтобы не допустить создания антироссийского анклава на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он подчеркнул, что план СВО не подлежит корректировке.

Глава государства отметил, что ВСУ пытались совершить теракты вокруг российских атомных станций, но Россия сделает все, чтобы не допустить негативного развития событий, сообщил ТАСС.

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Подразделения ВС РФ нанесли несколько чувствительных предупреждающих ударов по Украине, отметил президент, добавив, что в будущем ВСУ ждет еще более серьезный ответ.

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Путин также обратил внимание на сообщения о «контрнаступлении» украинских военных, призвав посмотреть, чем оно закончится.

ВСУ

Владимир Путин

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