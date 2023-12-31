31 декабря 2023, 23:07
План США по истощению России через украинский кризис провалился
GT: США не смогли истощить Россию с помощью украинского кризиса
План Соединенных Штатов по ослаблению России через украинский кризис провалился. Об этом сообщило издание Global Times.
«Запад все больше осознает, что российско-украинский конфликт не истощит Россию, как он ожидал», — подчеркнули журналисты.
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Они также указали, что цель помощи Вооруженным силам Украины заключалась не в защите страны, а в попытке ослабить Россию. США и Европейский союз рассматривают Украину исключительно как расходный материал, объяснили авторы материала.
При этом на Западе отношение к российско-украинскому конфликту становится все более противоречивым. Все больше стран ЕС выступают за переговоры о прекращении боевых действий.
Ранее на Украине вспомнили слова российского лидера Владимира Путина на фоне неудач ВСУ на поле боя. Население страны стало осознавать, что за два года потеряло территории и людей. Это вынуждает их «горько сожалеть» о решении не соблюдать Минские соглашения.
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