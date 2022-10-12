Пламенный привет. Тренировку стрельбы мобилизованных из пулемета показали на видео | 360°

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Пламенный привет. Тренировку стрельбы мобилизованных из пулемета показали на видео

Телеканал «Звезда» показал видео тренировки мобилизованных из пулеметов

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Призванные в ряды Вооруженных сил мобилизованные россияне проходят усиленную подготовку на учебных полигонах перед отправкой в зону специальной военной операции. Телеканал «Звезда» показал кадры учебной стрельбы из пулеметов и станковых гранатометов АГС-17 «Пламя».

На кадрах видно, как пулеметные расчеты отрабатывают тактическое перемещение по полю боя и выполняют боевую стрельбу. Также расчеты гранатометчиков закрепляют теоретическую базу и работают по целям при корректировке с беспилотного летательного аппарата.

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Ранее получивший повестку житель Балашихи рассказал «360», что спокойно отнесся к призыву в армию, так как понимает, что нужно защищать свою семью, родных и страну. Мужчина признался, что настрой у него самый боевой.

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Президент России Владимир Путин  объявил о частичной мобилизации 21 сентября.  В ряды Вооруженных сил призовут прошедших срочную службу граждан с необходимой военно-учетной специальностью. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что все призовут примерно 300 тысяч человек.

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