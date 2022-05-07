«Пятку пробило, бедро зашили». Сотрудник автосервиса в Донецке рассказал, как чудом выжил при обстреле ВСУ

Один из снарядов, запущенных со стороны Украины по Донецку, ночью попал в автосервис. Его сотрудник Вячеслав рассказал «360», что пострадало не только само здание, но и 11 машин клиентов. Самого Вячеслава, который в это время работал в салоне вместе с коллегами, тоже ранило.

«С перепугу как-то ни на что внимания не обращаешь. И пятку пробило, и бедро зашито, и контузия, а я на это даже внимания не обратил», — признался мужчина.

Автосалон занимается ремонтом, покраской машин и другими работами. По словам Вячеслава, ему и коллегам пришлось выйти на работу ночью, чтобы поскорее отдать клиентам их автомобили. Планы нарушил снаряд, который «разнес все». Крыша лишилась несущих конструкций и теперь «держится на честном слове».

Сотрудники сами бросились тушить начавшийся пожар.

«В перекуре все это потушили, все оперативно сделали. Пожарные приехали, проверили, все проконтролировали. Еще спасибо пацанам с пожтехникой — огнетушители хоть человеческие дали, пять штук, и ни один не отказал», — заметил Вячеслав.

По его словам, снаряд прилетел со стороны Авдеевки, а оттуда «могут стрелять только украинцы, больше некому».

На вопрос об обстановке в Донецке мужчина иронично ответил, что она «веселая: везде прилеты слышно».