Пятиэтажка загорелась в Донецке из-за обстрелов ВСУ

В микрорайоне Донецка Первая Площадка в результате обстрелов со стороны ВСУ загорелся дом. Видео появилось в соцсетях.

Судя по кадрам, огнем охвачены все пять этажей, из окон дома валит черный дым.

В соцсетях сообщили, что сегодня под обстрел попал почти весь Донецк. Судя по сводке представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, с раннего утра 13 июня уже зафиксировали 13 обстрелов города со стороны ВСУ. Последний на данный момент произошел в 15:31 со стороны населенного пункта Пески. По Куйбышевскому району Донецка выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров.

При обстреле Майского рынка со стороны Украины погибли мать и ребенок, еще несколько человек пострадали.