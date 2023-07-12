Спецоперация 12 июля 2023, 01:07 Пятеро российских бойцов разгромили штурмовой взвод ВСУ — СМИ «РВ»: пятеро российских пехотинцев контратаковали и разгромили штурмовой взвод ВСУ РИА «Новости»

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Пятеро российских бойцов отбили наступление штурмового взвода ВСУ на Запорожском фронте на линии Работино-Новоданиловка. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны».

Атака была неожиданной, но пехотинцы смогли контратаковать и практически разгромить противника.

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«Часть боевиков успела бежать, бросая убитых и раненых сослуживцев. Парням достались трофеи — вооружение и модные нашивки нацистов», — рассказали военкоры.

Отмечается, что здесь бои переходят в позиционный характер, враг не пытается атаковать значительными силами.

Ранее сообщалось, что ВСУ в связи с проходящим в Вильнюсе саммитом НАТО стали активнее атаковать на некоторых направлениях. Украинские командиры даже приняли решение отправить в бой зарубежные танки Leopard и БМП Bradley на Ореховском направлении. Однако существенных успехов украинская армия не достигла.