12 июля 2023, 01:07
Пятеро российских бойцов разгромили штурмовой взвод ВСУ — СМИ
«РВ»: пятеро российских пехотинцев контратаковали и разгромили штурмовой взвод ВСУ
Пятеро российских бойцов отбили наступление штурмового взвода ВСУ на Запорожском фронте на линии Работино-Новоданиловка. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны».
Атака была неожиданной, но пехотинцы смогли контратаковать и практически разгромить противника.
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«Часть боевиков успела бежать, бросая убитых и раненых сослуживцев. Парням достались трофеи — вооружение и модные нашивки нацистов», — рассказали военкоры.
Отмечается, что здесь бои переходят в позиционный характер, враг не пытается атаковать значительными силами.
Ранее сообщалось, что ВСУ в связи с проходящим в Вильнюсе саммитом НАТО стали активнее атаковать на некоторых направлениях. Украинские командиры даже приняли решение отправить в бой зарубежные танки Leopard и БМП Bradley на Ореховском направлении. Однако существенных успехов украинская армия не достигла.
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