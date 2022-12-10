10 декабря 2022, 07:50
Пять жилых домов пострадали в ЛНР после обстрелов ВСУ
СЦКК ЛНР: пять жилых домов пострадали в Сватове и Новопскове после обстрелов ВСУ
Украинские военные атаковали населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.
Боевики применили три ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS и три снаряда калибром 155 миллиметров.
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В Сватове снаряды националистов повредили жилой дом, легковой автомобиль и газораспределительную станцию.
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Также в Новопскове от снарядов ВСУ один жилой дом оказался разрушен, еще три дома получили повреждения. Информации о пострадавших пока что не поступало.
Ранее офицер Народной милиции ДНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные ежедневно несут огромные потери на Артемовском направлении в попытках прорвать оборону ВС РФ.
Кроме того, он сообщил, что командование ВСУ вернуло практику расстрелов военнослужащих за невыполнение приказа. НМ ЛНР обнаружила факты расправ над солдатами в Сватове, Артемовске, Кременной и Северске.
ЛНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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