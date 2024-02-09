Спецоперация 09 февраля 2024, 10:50 Пять свердловчан вернулись из украинского плена Пять бойцов СВО из Свердловской области вернулись из украинского плена

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Пять участников специальной военной операции из Свердловской области вернулись из украинского плена. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова «ВКонтакте».

Она отметила, что данные о возвращении военнопленных получила от жены одного из бойцов.

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«Но самое главное, что у нас не осталось в плену тех, кто находился там с 2022 года. Двое последних вчера переступили границу», — указала она.

Военнопленные вернулись на родину. Мерзлякова поблагодарила всех, кто участвовал в трудном процессе обмена, в том числе министра обороны России Сергея Шойгу.

Накануне состоялся обмен военнопленными с украинской стороной. Домой вернулись 100 российских бойцов. РФ такж передала Украине 100 военнопленных. В Минобороны уточнили, что соотечественникам в плену грозила смертельная опасность. Бойцов доставят в Москву на лечение и реабилитацию военно-транспортными самолетами.

В конце января состоялся еще один обмен. Россия и Украина передали друг другу бойцов по формуле 195 на 195.