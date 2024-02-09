09 февраля 2024, 10:50
Пять свердловчан вернулись из украинского плена
Пять бойцов СВО из Свердловской области вернулись из украинского плена
Пять участников специальной военной операции из Свердловской области вернулись из украинского плена. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова «ВКонтакте».
Она отметила, что данные о возвращении военнопленных получила от жены одного из бойцов.
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«Но самое главное, что у нас не осталось в плену тех, кто находился там с 2022 года. Двое последних вчера переступили границу», — указала она.
Военнопленные вернулись на родину. Мерзлякова поблагодарила всех, кто участвовал в трудном процессе обмена, в том числе министра обороны России Сергея Шойгу.
Накануне состоялся обмен военнопленными с украинской стороной. Домой вернулись 100 российских бойцов. РФ такж передала Украине 100 военнопленных. В Минобороны уточнили, что соотечественникам в плену грозила смертельная опасность. Бойцов доставят в Москву на лечение и реабилитацию военно-транспортными самолетами.
В конце января состоялся еще один обмен. Россия и Украина передали друг другу бойцов по формуле 195 на 195.
Военные
Россия
Свердловская область
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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