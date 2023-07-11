Спецоперация 11 июля 2023, 00:27 Пять солдат ВСУ взяли в плен в районе Клещеевки под Артемовском — Кадыров Глава Чечни Кадыров: пять солдат ВСУ попали в плен в районе Клещеевки под Артемовском РИА «Новости»

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Пять украинских военнослужащих попали в плен ВС РФ под Артемовском недалеко от Клещеевки. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ. Все это произошло на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем армии „незалежной“», — написал он.

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Глава Чечни добавил, что Клещеевка находится под контролем российских войск.

Ранее Кадыров сообщил, что бойцов спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова перенаправили на затруднительное Бахмутское направление. Лидер Чечни отметил, что такой шаг указывает на высокое доверие Генштаба и значительную боеспособность подразделения.

Также глава республики сообщал, что чеченские формирования контролируют приграничные территории в зоне СВО. По его словам, бойцы успешно блокируют действия украинских диверсионно-разведывательных групп. Например, на территории Однобровки в Харьковской области солдаты уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

Еще 2 июля Кадыров заявил о ликвидации диверсантов Украины недалеко от Серебрянского лесничества под Кременной в ЛНР. Он отметил, что шесть националистов удалось уничтожить, а пятеро попали в плен ВС РФ.