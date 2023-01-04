04 января 2023, 13:20
Пять складов ВСУ с артиллерийскими боеприпасами уничтожили в ДНР и Запорожской области
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили 5 складов ВСУ с артиллерийскими боеприпасами
Подразделения ВС РФ уничтожили в Донецкой Народной Республике и Запорожской области пять складов, где хранились артиллерийские боеприпасы украинских военных. Об этом заявили в Минобороны.
По данным ведомства, склады уничтожили в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка в ДНР.
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Кроме того, в районе Краматорска российские военные нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников.
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В министерстве отметили успешную контрбатарейную борьбу российских военных. В районе Артемовска (ДНР) подразделения ВС РФ вскрыли позицию и уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня «Ураган».
В районах населенного пункта Покаляное Харьковской области и Орехова в Запорожской области подразделения ВС РФ уничтожили на огневых позициях три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». В районе Серебрянки в ДНР ВСУ лишились гаубицы Д-20 вместе с расчетом.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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