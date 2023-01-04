Спецоперация 04 января 2023, 13:20 Пять складов ВСУ с артиллерийскими боеприпасами уничтожили в ДНР и Запорожской области Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили 5 складов ВСУ с артиллерийскими боеприпасами РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ уничтожили в Донецкой Народной Республике и Запорожской области пять складов, где хранились артиллерийские боеприпасы украинских военных. Об этом заявили в Минобороны.

По данным ведомства, склады уничтожили в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка в ДНР.

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Кроме того, в районе Краматорска российские военные нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников.

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В министерстве отметили успешную контрбатарейную борьбу российских военных. В районе Артемовска (ДНР) подразделения ВС РФ вскрыли позицию и уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня «Ураган».

В районах населенного пункта Покаляное Харьковской области и Орехова в Запорожской области подразделения ВС РФ уничтожили на огневых позициях три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». В районе Серебрянки в ДНР ВСУ лишились гаубицы Д-20 вместе с расчетом.