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Пять районов Донецка частично лишились электричества из-за обстрелов ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: пять районов города остались без электричества

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Украинские военные обстреляли пять районов Донецка. Территории частично остались без света. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате вражеского обстрела без электроснабжения частично остаются Ленинский, Кировский, Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский районы», — написал он.

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По словам мэра, ВСУ продолжают массированный обстрел Донецка. Жителям посоветовали оставаться в укрытиях и не покидать их без острой необходимости.

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По предварительным данным, пять человек оказались ранены, один мирный житель погиб.

RT сообщил, что шахта имени Засядько в Донецке осталась обесточенной, из-за чего 21 рабочий не смог выбраться из-под земли. Сейчас горняков эвакуируют.

Специальная военная операция РФ на Украине

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