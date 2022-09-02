Спецоперация 02 сентября 2022, 18:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пять районов Донецка частично лишились электричества из-за обстрелов ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: пять районов города остались без электричества

Читать 360tv в

Украинские военные обстреляли пять районов Донецка. Территории частично остались без света. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате вражеского обстрела без электроснабжения частично остаются Ленинский, Кировский, Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский районы», — написал он.

Реклама

По словам мэра, ВСУ продолжают массированный обстрел Донецка. Жителям посоветовали оставаться в укрытиях и не покидать их без острой необходимости.

Реклама

По предварительным данным, пять человек оказались ранены, один мирный житель погиб.

RT сообщил, что шахта имени Засядько в Донецке осталась обесточенной, из-за чего 21 рабочий не смог выбраться из-под земли. Сейчас горняков эвакуируют.

0 0 0 0 0 0