26 ноября 2022, 14:49
Пять пунктов управления ВСУ уничтожили за сутки в ходе спецоперации
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили пять пунктов управления украинских военных
ВСУ лишились еще пяти пунктов управления за минувшие сутки. Удары по объектам нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ, сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
Пункты управления противника уничтожили в районах Чугуева Харьковской области, Северска, Краматорска, Ямполя и Редкодуба Донецкой Народной Республики.
Реклама
В районе Еленоконстантиновки Запорожской области российские военные поразили пункт временной дислокации националистического формирования.
Реклама
Кроме того, подразделения ВС РФ нанесли удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике ВСУ в 158 районах, заключили в министерстве.
С начала спецоперации российские военные уничтожили уже 333 украинских самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотников и 390 ЗРК. Помимо этого, ВСУ лишились 6825 танков и других боевых бронированных машин, а также более 900 боевых машин РСЗО.
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама