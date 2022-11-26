Спецоперация 26 ноября 2022, 14:49 Пять пунктов управления ВСУ уничтожили за сутки в ходе спецоперации Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили пять пунктов управления украинских военных РИА «Новости»

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ВСУ лишились еще пяти пунктов управления за минувшие сутки. Удары по объектам нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ, сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Пункты управления противника уничтожили в районах Чугуева Харьковской области, Северска, Краматорска, Ямполя и Редкодуба Донецкой Народной Республики.

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В районе Еленоконстантиновки Запорожской области российские военные поразили пункт временной дислокации националистического формирования.

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Кроме того, подразделения ВС РФ нанесли удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике ВСУ в 158 районах, заключили в министерстве.

С начала спецоперации российские военные уничтожили уже 333 украинских самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотников и 390 ЗРК. Помимо этого, ВСУ лишились 6825 танков и других боевых бронированных машин, а также более 900 боевых машин РСЗО.