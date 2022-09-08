Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 01:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ Пять жителей ДНР получили ранения после обстрелов со стороны украинских военных РИА "Новости"

Читать 360tv в

Украинские военнослужащие продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов в Донбассе. В результате атаки 7 сентября пострадали пять мирных жителей, сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«В результате сегодняшних обстрелов ВСУ в Донецкой Народной Республике 5 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

Реклама

Украинские бойцы обстреливают гражданскую инфраструктуру в Донбассе. Под огнем оказываются медицинские учреждения, школы и детские сады.

Реклама

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал причастность украинских солдат к взрывам в Крыму. В Киеве по-прежнему надеются «вернуть» полуостров.

0 0 0 0 0 0