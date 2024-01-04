Спецоперация 04 января 2024, 17:26 Пять мехбригад ВСУ уничтожили на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ поразили по 3 РСЗО Vampire и «Ольха» на Купянском направлении РИА «Новости»

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Военнослужащие ВС России поразили живую силу и технику пяти механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады территориальной обороны на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Потери противника на этом направлении составили до 100 человек. ВСУ также лишились двух БМП, трех автомобилей, трех РСЗО Vampire чешского производства и РСЗО «Ольха».

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Эти ракетные системы залпового огня применяли при ударах по Белгороду 30 декабря. Российские системы ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов упали в центре города. В результате атаки, квалифицированной как теракт, погибли более 20 человек, свыше 100 получили ранения.

После этой атаки ВС России усилили удары по военной инфраструктуре Украины. Во вторник, 2 января, российские военные поразили места хранения боеприпасов под Киевом.