Пять иностранных судов покинули порт Мариуполя после разминирования, которое провели 24 мая российские саперы. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

После разминирования, по ее словам, специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера украинский пограничный сторожевой корабль, который специально затопили участники националистических формирований, после чего иностранные суда смогли выйти в море, написало РИА «Новости».

О завершении разминирования порта накануне сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что после этого порт стал работать в штатном режиме.

Конашенков также обратил внимание, что российские специалисты починили гидротехнические сооружения и навигационное оборудование на подходах и в акватории порта.

По информации министерства, 75 иностранных судов из 17 государств остаются заблокированными в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного.