Пять человек пострадали при обстреле освобожденных территорий ДНР

В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ пострадали пять человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти гражданских лиц в результате обстрелов ВСУ ранее освобожденной территории республики», — говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным, пострадали жители населенных пунктов Владимировка, Степное, Никольское и Северодонецк.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по территории ДНР более 230 снарядов из реактивных систем «Град», минометов и стволов артиллерии.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате обстрелов ДНР. Кроме того, в результате обстрела Донецка ранения получили 10 мирных жителей, в их числе один ребенок. Минздрав республики сообщил, что среди пострадавших есть раненый в тяжелом состоянии.