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    18 июня 2022, 17:57

    Пять человек погибли 18 июня в результате обстрелов со стороны ВСУ

    Штаб ТерО ДНР: в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ 18 июня погибли пятеро

    Александр Иванов

    Количество погибших в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ 18 июня достигло пяти. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

    «В результате сегодняшнего обстрела ВСУ в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до пяти человек, еще 12 получили ранения», — написали представители ведомства.

    Они напомнили о необходимости соблюдать базовые меры предосторожности во время обстрелов. Представители штаба отметили, что во время огневых столкновений конфликтующих сторон лучше не покидать убежище. Также они рекомендовали оставаться дома и не выходить без крайней необходимости.

    Ранее стало известно о массированных обстрелах ВСУ нескольких районов Донецка. Глава администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что местные жители заметили клубы дыма над заводом «Топаз». Также он рассказал о последствиях обстрелов Куйбышевского и Петровского районов.