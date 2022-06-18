Пять человек погибли 18 июня в результате обстрелов со стороны ВСУ
Штаб ТерО ДНР: в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ 18 июня погибли пятеро
Количество погибших в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ 18 июня достигло пяти. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.
«В результате сегодняшнего обстрела ВСУ в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до пяти человек, еще 12 получили ранения», — написали представители ведомства.
Они напомнили о необходимости соблюдать базовые меры предосторожности во время обстрелов. Представители штаба отметили, что во время огневых столкновений конфликтующих сторон лучше не покидать убежище. Также они рекомендовали оставаться дома и не выходить без крайней необходимости.
Ранее стало известно о массированных обстрелах ВСУ нескольких районов Донецка. Глава администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что местные жители заметили клубы дыма над заводом «Топаз». Также он рассказал о последствиях обстрелов Куйбышевского и Петровского районов.