Спецоперация 16 февраля 2023, 17:36 «Питера Рида убили свои»: Пригожин рассказал о причастных к убийству наемника из США в Артемовске Предприниматель Пригожин заявил, что наемника из США Рида ликвидировали украинцы РИА «Новости»

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» не имели отношения к ликвидации в Артемовске (украинское название — Бахмут) Питера Рида. Какие средства использовали причастные к убийству американца, также неизвестно. Об этом в своем комментарии для CNN заявил российский предприниматель Евгений Пригожин.

Он подчеркнул, что также не владеет информацией о присутствии в Артемовске иностранных «волонтеров», как назвали Рида журналисты.

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«Обычно в условиях военных действий такие волонтеры четко сообщают в СМИ, в какой расцветке работают, и соблюдают эти правила. Кроме того, нахождение иностранных добровольцев не мешает украинским силам применять химические средства поражения в районе Бахмута», — написал Пригожин.

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Предприниматель рассказал, что американец погиб на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка 2 февраля. В это время бойцов частной военной компании «Вагнер» там не было, а находились они на расстоянии не менее пяти километров. Рид погиб на участке, окруженном высотными домами, где удар «музыкантов» не мог его достать.

«Значительно удобнее было это сделать с украинских позиций. С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои. А отчет об этом убийстве подготовил эстонец Лайдинен», — заявил Пригожин.

Он напомнил, что именно Эрко Лайдинен снял гибель американца, находясь неподалеку.

Версии об участии бойцов частной военной компании «Вагнер» к ликвидации Питера Рида предприниматель счел несостоявшимися. Он подчеркнул, что с таким же успехом можно пытаться обвинить их в убийстве Джона Кеннеди.

Кадры ликвидации вступившего в ряды ВСУ американца Питера Рида в минувший вторник, 14 февраля, опубликовала газета The New York Times. Там можно увидеть, что боевик погиб в результате ракетного удара по белому фургону. Смерть американца подтвердили в Госдепартаменте США.