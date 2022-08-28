Письмо с угрозой местному ФК за надписи на русском нашли в бывшем здании СБУ в Мариуполе

В бывшем здании Службы безопасности Украины в Мариуполе нашли письмо с угрозами в адрес руководства футбольного клуба «Мариуполь» за использование грамматики языка в документах на украинском. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Как видно по письму, имевший с ним дело эсбэушник Михалко сам от руки исправил все неверные окончания и словоформы, подчеркнул ошибки в украинских словах — в общем, художественно отредактировал.

«Еще раз увижу, будет горе! Прошу провести разъяснительную работу!» — констатировал украинский корректор от военных.

По содержанию документа становится понятно, что спортивные организации Мариуполя вынуждены были информировать власти о матчах, а СБУ занималась их «оперативным сопровождением».

Документ датирован 8 апреля 2019 года, угрожающую резолюцию («Ще раз побачу, буде горе») наложили через два дня.

Ранее в Мариуполе провели первую регистрацию брака после освобождения города. Сообщается, что скоро брачующиеся смогут зарегистрировать брак в зале торжественных церемоний Мариупольского отдела ЗАГС. Заявления на регистрацию брака продолжают принимать.