Писатель Ульман сравнил новую стратегию НАТО с безрассудной тактикой Гитлера и Наполеона

На саммите в Мадриде НАТО представит новую стратегическую концепцию, направленную против России и Китая. Старший советник Атлантического совета, писатель Харлан Ульман в статье для The Hill сравнил этот документ с самоуверенной и безрассудной тактикой Адольфа Гитлера и Наполеона.

На этой неделе Североатлантический альянс представит новую стратегическую концепцию, которая была пересмотрена с началом спецоперации. Она предусматривает размещение дополнительных сил НАТО в странах Балтии, а также на северном и южном флангах. Члены альянса объявят Россию угрозой безопасности и обратят более пристальное внимание на Китай, усиление которого является вызовом для интересов, ценностей и безопасности НАТО.

Харлан Ульман предположил, что США и весь альянс переоценили способность Украины сопротивляться и недооценивают возможности российской армии, которая превосходит противника численно и технически. Это стало очевидным после освобождения Северодонецка.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин осознает слабости НАТО и западных стран, в том числе проблемы с поставками энергоресурсов, продовольствия, в сфере миграции. Он также рассматривает Китай в качестве стратегического партнера.

«Путин видит, что США вынуждены планировать войну на два фронта, направленную против России и Китая. Путин полностью осознает безрассудство такой стратегии. Наполеон и Гитлер в конечном итоге потерпели поражение, начав войну на два фронта, вторгшись в Россию в 1812 году и в СССР в 1941 году соответственно», — написал автор статьи.