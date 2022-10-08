Разногласия музыкантов Pink Floyd из-за Украины помешали им продать свои песни | 360°

Спецоперация 08 октября 2022, 05:06 Поделиться Telegram

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Viber Разногласия музыкантов Pink Floyd из-за Украины помешали им продать свои песни Financial Times: разногласия музыкантов Pink Floyd из-за Украины помешали им продать песни РИА «Новости»

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Ситуация на Украине стала камнем преткновения в отношениях участников «золотого состава» британской рок-группы Pink Floyd. Артисты не смогли договориться и продать каталог песен. Об этом сообщило издание Financial Times.

В настоящий момент под брендом Pink Floyd выступают Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон. А Роджер Уотерс, который является одним из основателей популярного коллектива, гастролирует сольно. Первые два участника поддерживали Украину, а Уотерс высказывал пророссийские взгляды.

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По его мнению, в ситуации на Украине полностью виноваты США. Они финансируют кровопролитие, поставляя ВСУ вооружения и поддерживая Киев финансово. Вместо этого Вашингтон должен подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией, отметил музыкант.

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Весной Pink Floyd выставили на аукцион каталог песен. Композициями заинтересовались в Blackstone, Sony Music и Warner Music. Артистам предложили более 500 миллионов долларов, однако Гилмор, Мэйсон и Уотерс так и не смогли договориться.

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