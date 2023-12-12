12 декабря 2023, 08:42
Пилот Су-35 рассказал о случаях отказа украинских летчиков от боевых задач
Минобороны: пилоты ВСУ избегали встреч в воздухе с российскими истребителями
Украинские летчики стараются избегать встреч с российскими истребителями и зачастую отказываются от выполнения своих задач. Об этом РИА «Новости» сообщил командир звена российской авиационной эскадрильи Иван.
Он рассказал, что в некоторых случаях при обнаружении российского истребителя противник разворачивался на обратный курс и уходил, не выполнив боевую задачу.
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«Стараются избегать», — отметил боец ВС России.
Военный также признался, что американские истребители F-16, которые США планируют поставить ВСУ, не пугают российских пилотов.
Издание опубликовало видеоролик с работой истребителей Су-35С на Купянском направлении. Пилот во время контроля воздушного пространства обнаружил украинскую радиолокационную станцию, после чего военные выпустили по ней ракету.
«По результатам разведки было получено подтверждение уничтожение цели», — отметили в ролике.
Ранее ВС России обнаружили перемещение ВСУ на Краснолиманском направлении. Российская авиация нанесла удар по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.
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