Спецоперация 14 февраля 2023, 00:37 «Пилот совершил чудо». Пригожин рассказал о подбитом Су-24, на котором он вылетал в Артемовск Пригожин рассказал о подбитом Су-24, на котором он вылетал в Артемовск РИА «Новости»

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Самолет Су-24, на котором основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин произвел боевой вылет 6 февраля, подбила украинская ПВО. Об этом сообщила пресс-служба предпринимателя в Telegram со ссылкой на его заявление. Пилоту «чудом» удалось приземлить горящую машину.

«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание», — сказал Пригожин.

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Сейчас, по его словам, техники занимаются ремонтом самолета.

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Ранее пресс-служба Пригожина опубликовала видео, на котором предприниматель производит боевой вылет в качестве штурмана Су-24 на Артемовском направлении.

«Группа Вагнера» освободила поселок Красная Гора под Артемовском, сообщал Пригожин 12 февраля. Со ссылкой на украинские СМИ он заявлял, что из всего гарнизона украинских военных удалось вывести только 30 солдат — погибли сотни бойцов.

Освобождение этого поселка сделало вопрос окружения Артемовска делом нескольких дней. Однако опрошенные «360» военные эксперты не смогли дать точный прогноз по срокам полного освобождения города. Но отметили, что взятие Артемовска не станет финалом спецоперации.