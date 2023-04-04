04 апреля 2023, 08:28
«Пилили ногу и поливали бензином». Вернувшийся из плена боец — о пытках СБУ
РИА «Новости»: боец из ДНР рассказал, что СБУ при допросе пытались отпилить ему ногу
Боец из Донецкой Народной Республики Руслан, вернувшийся из украинского плена, рассказал РИА «Новости», что сотрудники СБУ жестоко пытали его и имитировали казнь. Мужчине пытались отрезать ногу и пальцы, его били током, обливали бензином.
Руслан оказался в плену в сентябре под Марьинкой. По его словам, его вместе с другими военнопленными перевезли в перевалочный пункт, а оттуда — в расположение ВСУ. Их положили на пол и допрашивали по очереди, Руслана — около часа. Пленных раздели до трусов, связали, били дубинками и током. После этого допросы продолжили уже сотрудники полиции, а затем — СБУ.
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«Меня закинули в сарай, потом забежали, вытащили меня за руки, за ноги и занесли в дом, начали избивать, пакет на голову надевать, тряпку на лицо, водой поливать <… > Пьяный эсбэушник то напильником ногу отпиливал, <…>, у него не получилось, <…> взял ножовку, стал плоскогубцами зубы рвать, уши крутить, секатором пальцы отрезать», — вспомнил боец.
Руслан добавил, что его пытались склонить к сотрудничеству с СБУ, угрожая, что если он окажется не нужен, его расстреляют. Экзекуция длилась до двух часов. В итоге сотрудники СБУ решили, что мужчина все-таки может быть им полезен для «правильной» отчетности, и заставили его указать в протоколе, что он попал в плен не под Марьинкой.
СБУ
ВСУ
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