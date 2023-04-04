Спецоперация 04 апреля 2023, 08:28 «Пилили ногу и поливали бензином». Вернувшийся из плена боец — о пытках СБУ РИА «Новости»: боец из ДНР рассказал, что СБУ при допросе пытались отпилить ему ногу РИА «Новости»

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Боец из Донецкой Народной Республики Руслан, вернувшийся из украинского плена, рассказал РИА «Новости», что сотрудники СБУ жестоко пытали его и имитировали казнь. Мужчине пытались отрезать ногу и пальцы, его били током, обливали бензином.

Руслан оказался в плену в сентябре под Марьинкой. По его словам, его вместе с другими военнопленными перевезли в перевалочный пункт, а оттуда — в расположение ВСУ. Их положили на пол и допрашивали по очереди, Руслана — около часа. Пленных раздели до трусов, связали, били дубинками и током. После этого допросы продолжили уже сотрудники полиции, а затем — СБУ.

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«Меня закинули в сарай, потом забежали, вытащили меня за руки, за ноги и занесли в дом, начали избивать, пакет на голову надевать, тряпку на лицо, водой поливать <… > Пьяный эсбэушник то напильником ногу отпиливал, <…>, у него не получилось, <…> взял ножовку, стал плоскогубцами зубы рвать, уши крутить, секатором пальцы отрезать», — вспомнил боец.

Руслан добавил, что его пытались склонить к сотрудничеству с СБУ, угрожая, что если он окажется не нужен, его расстреляют. Экзекуция длилась до двух часов. В итоге сотрудники СБУ решили, что мужчина все-таки может быть им полезен для «правильной» отчетности, и заставили его указать в протоколе, что он попал в плен не под Марьинкой.