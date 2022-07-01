Пиар-ход Зеленского. В чем смысл отмены безвиза между Россией и Украиной

Отмена безвизового режима сейчас, когда фактически россияне и так не могут попасть на Украину, является лишь пиар-ходом с его стороны. Об этом заявил «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

Политический ход

«Это все вопрос профанации. Все действия Украины в последнее время направлены на какой-то пиар, вопросы информационной политики», — сказал он.

Владимир Зеленский рассматривал идею отменить безвизовый режим между Россией и Украиной еще до проведения специальной военной операции. Еще в начале правления ему на стол подали петицию об отмене этого режима. На протяжении нескольких лет украинские политики активно обсуждали этот вопрос и только теперь приняли решение. С 1 июля для въезда на Украину россиянам нужна виза.

Граница закрыта

Данила Гуреев заметил, что отмена безвиза ничего не изменит. Трудности с пересечением границы между Россией и Украиной есть с 2014 года. Фактически россиянам мужского пола и так было сложно туда ездить. Сейчас тем более эта задача невыполнима.

На самом деле визовый и безвизовый режим актуален в условно мирное время. В ходе проведения специальной военной операции эти действия не несут никакого серьезного подтекста. И, собственно говоря, ни России, ни Украине от этого не будет ни тепло, ни холодно

В ходе специальной военной операции, когда между странами происходит прямое противостояние и вооруженный конфликт, говорить о каких-то визовых режимах и туристических поездках не приходится.

Показать враждебность

Отмена безвиза — вопрос информационной политики, нежели реального введения мер, отметил аналитик. Этот пиар-ход направлен как на внутренний дискурс среди самих украинцев, так и на западных «партнеров», а также на граждан России, чтобы показать, что мы уже не одно целое, не друзья и никогда ими не будем.

«Задача Украины в этом вопросе — просто показать свою враждебность, показать, что она не является частью, условно, русского мира и никакое позитивное отношение к России иметь не может», — объяснил он.