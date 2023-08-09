Спецоперация 09 августа 2023, 17:17 Певица Казарновская рассказала об отправке помощи на Донбасс

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Оперная певица Любовь Казарновская отправляет жителям Донбасса книги об искусстве из личной библиотеки. В интервью проекту «Так сказать» она рассказала, что получает от них много писем в ответ. Об этом сообщил «Абзац».

Она рассказала, что многие люди, которые получали книги, благодарили ее и «радовались тому, что есть этот мир большой музыки».

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Также певица заявила, что обязательно посетит Донбасс.

«Знаете, сложная история. Я думаю, что обязательно туда доеду. Обязательно», — отметила Казарновская.