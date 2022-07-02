Петиция к Зеленскому о введении в школах Украины предмета «русофобия» провалилась

Президента Украины Владимира Зеленского попросили ввести школьный предмет «русофобия». Соответствующее голосование опубликовали на сайте петиций главе государства.

Автор просьбы — активист Демьян Ганул из Одессы — заявил, что население Украины все сильнее и сильнее ненавидит русских с начала спецоперации России.

«Прошу вас поддержать петицию по созданию нового предмета в украинской школьной программе под названием „русофобия“», — написал Ганул.

Также он предложил этим предметом заменить уроки русского языка.

Чтобы петиция была рассмотрена правительством Украины, ей надо набрать 25 тысяч подписей. Однако на момент подготовки новости просьба собрала всего 305 голосов.

Ранее Ганул добился отмены концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко) в начале февраля этого года. Причиной стала «антиукраинская позиция» исполнителя.