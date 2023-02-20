Спецоперация 20 февраля 2023, 17:38 Песня бойца Софринской бригады об СВО появилась на «Яндекс.Музыке» Песня бойца Софринской бригады с позывным Сына появилась на «Яндекс.Музыке» РИА «Новости»

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В сервисе «Яндекс.Музыка» появилась песня бойца Софринской бригады с позывным Сына. Теперь и здесь можно послушать и скачать композицию «До рассвета», посвященную ситуации в зоне спецоперации.

«Сегодня с братишками идем выполнять приказ, но лишь в голове мысль одна: доживем до рассвета», — поет военнослужащий.

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Автор не скрывает, что устал и ему «охота домой», но солдаты не намерены отступать и надеются на лучшее. В непростой боевой обстановке у него «что ни день, то праздник» — боец рад, что по-прежнему жив. Пожалуй, именно честностью и простотой песня и подкупает. Слова, особенно в припеве, легко запоминаются.

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Сына сам написал и музыку, и стихи и уже исполнял песню сослуживцам, а широкой публике она стала известна в начале февраля. Тогда военные на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказали о талантливом бойце и попросили его исполнить песню. На нее уже сняли клип. Вначале композиция появилась на платформе VK.