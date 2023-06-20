Спецоперация 20 июня 2023, 13:50 Песков заявил об открытости Путина к контактам по украинской теме Пресс-секретарь президента Песков: Путин открыт к диалогу и контактам по украинской теме РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин готов к диалогу по украинской теме, но пока переговоры невозможны из-за позиции киевского режима. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам», — сказал официальный представитель Кремля.

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По словам Пескова, президент провел весьма продуктивные переговоры с африканской делегацией 17 июня. Этот диалог будет продолжаться, заверил пресс-секретарь Путина.

При этом представитель Кремля указал на другую сторону вопроса — потенциальную результативность обсуждений урегулирования. Учитывая позицию, занятую украинскими властями, и предысторию этой позиции, вряд ли приходится говорить о «хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров», подытожил Песков.

Пресс-секретарь президента отмечал в интервью корреспонденту «Известий», что Россия высоко ценит попытки других государств внести лепту в урегулирование украинского конфликта и готова рассматривать все мирные инициативы. Это подтвердил и Путин в ходе переговоров с африканской делегацией. Глава государства заявил, что РФ с большим уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов.