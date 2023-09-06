Спецоперация 06 сентября 2023, 12:43 Песков заявил о попытках США подтолкнуть Украину к конфликту Песков: США подстегивают Украину к конфликту, но это не повлияет на ход СВО РИА «Новости»

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Соединенные Штаты подталкивают киевский режим продолжать конфликт до последнего украинца. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Действия США не смогут повлиять на ход специальной операции, отметил официальный представитель Кремля. Он напомнил, что в Вашингтоне неоднократно заявляли о намерениях помогать Украине столько, сколько потребуется.

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«Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет», — подчеркнул Песков.

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что президент США Джо Байден в ходе саммита G20 затронет тему украинского конфликта. Глава государства призовет к «справедливому миру» и заявит, что США продолжат поддерживать Украину.

Член палаты представителей Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что администрация Байдена «достаточно безумна», чтобы ввести войска на Украину, сообщил RT.