06 сентября 2023, 12:43
Песков заявил о попытках США подтолкнуть Украину к конфликту
Песков: США подстегивают Украину к конфликту, но это не повлияет на ход СВО
Соединенные Штаты подталкивают киевский режим продолжать конфликт до последнего украинца. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
Действия США не смогут повлиять на ход специальной операции, отметил официальный представитель Кремля. Он напомнил, что в Вашингтоне неоднократно заявляли о намерениях помогать Украине столько, сколько потребуется.
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«Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет», — подчеркнул Песков.
Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что президент США Джо Байден в ходе саммита G20 затронет тему украинского конфликта. Глава государства призовет к «справедливому миру» и заявит, что США продолжат поддерживать Украину.
Член палаты представителей Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что администрация Байдена «достаточно безумна», чтобы ввести войска на Украину, сообщил RT.
США
Дмитрий Песков
Специальная военная операция РФ на Украине
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