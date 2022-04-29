Песков заявил о большом количестве представленных к наградам участников спецоперации

Большое количество участников специальной военной операции представят к государственным наградам. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что пока не может ответить на вопрос, будут ли указы о награждении доступными для опубликования.

«Могу сказать, что действительно, награды находят своих героев, и действительно, их очень много», — заявил Песков.

Накануне государственные награды военным, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной операции на Украине, вручил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.

Командиру мотострелкового подразделения он вручил орден Мужества. Знак отличия Центрального военного округа «За заслуги» получили более 20 военных.