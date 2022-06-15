У Украины «большие проблемы», и сложившаяся ситуация «ничего хорошего не сулит», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам 15 июня. Об этом написал ТАСС.

«Мы знаем, что у Украины большие проблемы, это можно констатировать. Продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание, неготовность руководства Украины обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию», — отметил Песков.

В то же время, по словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, освобожденные в ходе российской спецоперации регионы Украины выйдут на новый уровень развития и, благодаря экономической интеграции с Россией, будут процветать, так же как и Крым.

По мнению лидера запорожского ополчения, командира подразделения «Троя» в ДНР Владимира Новикова, Украина сможет полноценно развиваться, только следуя пророссийскому вектору.

Ранее политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» заявил, что Украины как таковой уже нет, есть террористическое государство.