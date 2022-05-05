Песков заявил, что военные РФ и ДНР по-прежнему блокируют «Азовсталь»

Российские военные продолжают блокировать завод «Азовсталь» в Мариуполе, где по-прежнему работают гуманитарные коридоры. При этом условия украинских нацистов по выпуску людей схожи с требованиями сирийских террористов. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

Песков сообщил, что военные России и ДНР продолжают блокировать «Азовсталь» по всему периметру.

«Безусловно. Конечно», — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос об этом.

Гуманитарные коридоры тоже работают, добавил он.

Российскому лидеру Владимиру Путину известно о требованиях украинских нацистов по обмену мирных людей, удерживаемых ими на территории «Азовстали», на еду и лекарства. Песков сказал, что это схоже с требованиями, выдвигаемыми террористами в Сирии.

«Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и в других местах», — сообщил представитель Кремля.

Украинские нацисты ранее в ходе переговоров с российскими военными выдвинули условия освобождения людей с завода, согласившись обменять 15 человек на тонну продуктов и лекарств, передавал RT. Боевики заявили, что больше не будут «безвозмездно» выпускать мирных жителей.