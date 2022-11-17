Спецоперация 17 ноября 2022, 15:59 Песков заявил, что целей СВО можно добиться и путем переговоров Представитель Кремля Песков: Россия может добиться своих целей и переговорами РИА «Новости»

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Цели России по украинскому урегулированию всем известны, и они могут достигаться как специальной военной операции, так и путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны, и эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Россия открыта и к тому, и к другому», — подчеркнул он.

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Он также сказал, что продолжение спецоперации на Украине не зависит от погоды. СВО продолжается и ее цели будут достигнуты. Еще представитель Кремля также отметил, что власти США могут сделать Украину более сговорчивой.

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Кроме прочего Дмитрий Песков также заверил, что российские требования по зерновой сделке учтены, ООН пообещала добиться снятия ограничений на экспорт удобрений и продовольствия из России. Он добавил, что о бессрочном продлении речи не шло.