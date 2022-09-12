Песков заявил, что Россия не собирается отводить свои войска от территории Запорожской АЭС | 360°

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Песков заявил, что Россия не собирается отводить свои войска от территории Запорожской АЭС

Представитель президента Песков: речи об отводе войск от ЗАЭС не идет

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Россия не собирается в ближайшее время отводить войска с территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас не идет речи об отводе войск», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

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По его словам, главное сейчас — вынудить Украину прекратить «варварские обстрелы» объектов на территории ЗАЭС. Ведь в противном случае можно ожидать катастрофических последствий.

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Песков подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) продолжится до тех пор, пока все ее цели не будут выполнены.

Чуть ранее с аналогичным заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, необходимо демилитаризировать и денацифицировать соседнюю страну.

Дмитрий Песков

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