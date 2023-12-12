12 декабря 2023, 12:23
Песков заявил, что остановить продвижение России в зоне СВО невозможно
Песков: поддержка Украины Западом не изменит ход спецоперации
Ход продвижения России в СВО изменить невозможно, даже несмотря на поддержку Западом Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
Вкачанные в Украину десятки миллиардов долларов не помогут ВСУ достигнуть успеха. Провалы украинской армии приводят к «раскачиванию лодки» внутри страны и уменьшению авторитета власти.
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Сейчас Украина пытается разработать новую стратегию боевых действий. Вооруженные силы Украины, по мнению американцев, действуя по-старому и без дополнительного финансирования, проиграют.
Ранее Песков также выступил по поводу палестино-израильского конфликта. Он уверен, что стабилизировать гуманитарную ситуацию в Газе невозможно, пока там «грохочут пушки».
Дмитрий Песков
Россия
Запад
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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