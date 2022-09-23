Песков назвал фейками сообщения в СМИ и соцсетях об увеличении количества мобилизованных в России свыше 300 тысяч | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Песков вновь опроверг слухи о превышении заявленного числа призывников Песков назвал фейками заявления об увеличении числа призывников по частичной мобилизации РИА «Новости»

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Сообщения о призыве в рамках частичной мобилизации якобы более 300 тысяч человек являются фейками. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал новости, появившиеся ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах. Они сообщали, что в рамках частичной мобилизации в военкоматы якобы пригласят более одного миллиона человек.

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«Это все — фейки», — сказал Песков.

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Вступление в силу указа о частичной мобилизации 21 сентября анонсировал президент России Владимир Путин. Он сообщил о новой мере во время видеообращения к гражданам. Введение указа он аргументировал широтой фронта и угрозой со стороны коллективного Запада.

Сразу после него в эфире показали речь министра обороны России Сергея Шойгу. Он заявил, что в рамках частичной мобилизации призовут только 300 тысяч человек.

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