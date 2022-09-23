Песков назвал фейками сообщения в СМИ и соцсетях об увеличении количества мобилизованных в России свыше 300 тысяч | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:07

Песков вновь опроверг слухи о превышении заявленного числа призывников

Песков назвал фейками заявления об увеличении числа призывников по частичной мобилизации

Читать 360tv в

Сообщения о призыве в рамках частичной мобилизации якобы более 300 тысяч человек являются фейками. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал новости, появившиеся ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах. Они сообщали, что в рамках частичной мобилизации в военкоматы якобы пригласят более одного миллиона человек.

Реклама

«Это все — фейки», — сказал Песков.

Реклама

Вступление в силу указа о частичной мобилизации 21 сентября анонсировал президент России Владимир Путин. Он сообщил о новой мере во время видеообращения к гражданам. Введение указа он аргументировал широтой фронта и угрозой со стороны коллективного Запада.

Сразу после него в эфире показали речь министра обороны России Сергея Шойгу. Он заявил, что в рамках частичной мобилизации призовут только 300 тысяч человек.

Дмитрий Песков

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

1

0

0

Реклама

Реклама