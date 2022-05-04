Песков уличил Украину в непостоянстве

Представители Украины на переговорах действуют непоследовательно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«На переговорном треке России и Украины по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот. Непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась на самых различных уровнях», — сказал Песков.

Он отметил, что подобное происходит ежедневно. По мнению Пескова, к такой непоследовательности можно относиться «только негативно». Также он отметил, что из-за частой смены мнения говорить о какой-либо результативности переговоров не приходится.

Песков оценил недавнее заявление посла Украины в Англии Вадима Пристайко. Дипломат заявил о том, что время для ведения переговоров прошло. Его слова процитировала «Газета.ru». Также Пристайко сказал, что допускает победу ВСУ на востоке Украины. Однако такой сценарий маловероятен. Пресс-атташе российского лидера отметил, что РФ фиксирует подобные заявления.