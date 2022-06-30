Песков указал на важность возвращения военных России при обмене с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на важность возвращения российских военных на родину при обмене с Украиной. При этом представитель Кремля отказался обсуждать детали обмена.

«Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей из ЛНР и ДНР. По деталям я не уполномочен что-либо говорить, это прерогатива военных», — процитировал Пескова ТАСС.

Накануне, 29 июня, состоялся обмен пленными в формате «144 на 144» по прямому указанию президента Владимира Путина. Почти все освобожденные — раненые, им оказывают медицинскую помощь. Украинская сторона заявила, что среди обмененных были 43 бойца «Азова»*. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что Россия обменивает только тяжелораненых «азовцев»*, причем по каждому «ведутся предметные следственные мероприятия».

По данным Минобороны России, общее число украинских военнослужащих, захваченных или сдавшихся в плен, — более шести тысяч человек.

* «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.