Песков сообщил об оптимизме Кремля относительно спецоперации на Украине

Российские власти в Кремле сохраняют оптимизм относительно хода специальной операции на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина отказался комментировать оценки аналитиков об удачном ходе ведения боевых действий, оставив эту прерогативу представителям Министерства обороны.

«Оптимизм мы, безусловно, разделяем», — заявил Песков.

Ранее помощник российского лидера заявил, что специальная операция продлится ровно до того момента, пока не будут выполнены все поставленные перед военными задачи.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сообщал «360», что войска РФ заняты окружением донецкой группировки националистов около населенного пункта Авдеевка.

По его словам, поселок является стратегически важным пунктом для ведения боевых действий.