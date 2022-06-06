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    06 июня 2022, 14:10

    Песков сообщил об оптимизме Кремля относительно спецоперации на Украине

    Дмитрий Песков: в Кремле сохранили оптимизм по поводу спецоперации на Украине

    Максим Зинкин

    Российские власти в Кремле сохраняют оптимизм относительно хода специальной операции на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.

    При этом пресс-секретарь Владимира Путина отказался комментировать оценки аналитиков об удачном ходе ведения боевых действий, оставив эту прерогативу представителям Министерства обороны.

    «Оптимизм мы, безусловно, разделяем», — заявил Песков.

    Ранее помощник российского лидера заявил, что специальная операция продлится ровно до того момента, пока не будут выполнены все поставленные перед военными задачи.

    Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сообщал «360», что войска РФ заняты окружением донецкой группировки националистов около населенного пункта Авдеевка.

    По его словам, поселок является стратегически важным пунктом для ведения боевых действий.