04 июня 2023, 13:48
Песков рассказал, сколько Путин уделяет времени теме СВО
Представитель Кремля Песков: Путин уделяет теме СВО необходимое для этого время
Президент России Владимир Путин уделяет теме специальной военной операции на Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы вести общее руководство. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту», — сказал он.
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Ранее Путину направили четвертый доклад рабочей группы по мерам поддержки участников СВО. В нем предложено установить единый стандарт помощи тем, кто принимает участие в спецоперации. Дополнительные социальные гарантии участникам СВО глава государства обсудил на заседании Совбеза.
Путин также распорядился создать в стране музеи, посвященные событиям спецоперации и подвигам ее участников.Такое поручение глава государства дал Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны совместно с органами исполнительной власти субъектов России. Доклад о работе им нужно предоставить до 30 декабря 2023 года.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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