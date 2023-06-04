Спецоперация 04 июня 2023, 13:48 Песков рассказал, сколько Путин уделяет времени теме СВО Представитель Кремля Песков: Путин уделяет теме СВО необходимое для этого время РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин уделяет теме специальной военной операции на Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы вести общее руководство. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту», — сказал он.

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Ранее Путину направили четвертый доклад рабочей группы по мерам поддержки участников СВО. В нем предложено установить единый стандарт помощи тем, кто принимает участие в спецоперации. Дополнительные социальные гарантии участникам СВО глава государства обсудил на заседании Совбеза.

Путин также распорядился создать в стране музеи, посвященные событиям спецоперации и подвигам ее участников.Такое поручение глава государства дал Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны совместно с органами исполнительной власти субъектов России. Доклад о работе им нужно предоставить до 30 декабря 2023 года.